一个位置获得巨大提升，法国比四年前强了一个档次吗？

万搏官网2026世界杯的赛程已经完成了2/3，淘汰赛激战正酣，法国作为头号争冠热门所展现出了的状态和效率令人望而生畏，奥利塞的出现让这支球队比四年前更加强大。四年前的卡塔尔之旅，法国与阿根廷在决赛中踢得难解难分。站在梅西和伙伴们对面的这支法国队并不